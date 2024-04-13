حملات تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بالقليوبية

قال عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، نجاح جهود المتابعة للمخابز البلدية خلال أجازة عيد الفطر فى تحرير نحو 206 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين “نقص فى الوزن، وإنتاج الخبز غير المطابق للمواصفات، وغلق للمخابز في أوقات العمل المصرح بها، وعدم نظافة المعجن، وأدوات الإنتاج، وعدم وجود ماكينات صرف للخبز، والتصرف في حصة الدقيق”،و أن نتائج الحملات التي تم تنظيمها جاءت كالآتي:-

تموين شبين القناطر: تحرير 24 مخالفة لمخابز بلدية، إنتاج الخبز بوزن يقل عن المصرح به، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وغلق بدون إذن، وتوقف كلي، والتصرف في 360 جوال دقيق بلدي من حصة المخابز، عدم إعطاء بونات الصرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات.

تموين بنها: تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية قامت بإنتاج الخبز بأوزان تقل عن الوزن المصرح به، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

تموين حي شرق شبرا الخيمة: تحرير 17 مخالفة لمخابز بلدية أنتجت الخبز بأوزان تقل عن المصرح به، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن، وغلق بدون إذن.

تموين قها : تحرير 17 مخالفة لمخابز بلدية أنتجت الخبز بأوزان تقل عن المصرح بها، وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

تموين الخانكة : ت حرير 22 مخالفة لمخابز بلدية أنتجت الخبز بأوزان تقل عن المصرح بها، وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود سجل للزيارات.

حرير 22 مخالفة لمخابز بلدية أنتجت الخبز بأوزان تقل عن المصرح بها، وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود سجل للزيارات. تموين قليوب، نحو 10 مخالفات لمخابز بلدية قامت بإنتاج الخبز بأوزان تقل عن المعمول بها، وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

تموين طوخ، من تحرير 16 مخالفة لمخابز بلدية، قامت بإنتاج خبز يقل وزنه عن المصرح به، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات وغلق بدون إذن.

وحررت إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة، نحو 7 مخالفات لمخابز بلدية لقيامها بإنتاج الخبز بوزن يقل عن المعمول به، وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن.

وحررت إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة، نحو 7 مخالفات لمخابز بلدية لقيامها بإنتاج الخبز بوزن يقل عن المعمول به، وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن. تموين كفر شكر، من تحرير 19 مخالفة لمخابز بلدية أنتجت الخبز بوزن يقل عن المصرح به، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

تموين القناطر الخيرية، 31 مخالفة لمخابز بلدية قامت بإنتاج الخبز بوزن يقل عن المعمول به، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات.

من جانبه أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، استمرار المديرية فى حملاتها ومواجهتها لمعدومي الضمير المتاجرين بحقوق المواطن، مشددا على تطبيق القانون لتحقيق الجانب الردعي، جاء ذلك بتعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتمثل فى ضبط الأسواق، ومواجهة المتاجرين بحق المواطنين، وحماية المستهلك بصورة كبيرة من جرائم الغش التجارى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية.