وادي دجلة يهيمن على ربع نهائي "بلاك بول" للاسكواش بـ6 أبطال

نجح 6 من أبطال أندية وادى دجلة، في التأهل للدور الربع النهائي لبطولة "بلاك بول المفتوحة للإسكواش"-إحدى البطولات الذهبية- ليصبح أكثر الأندية تمثيلا في البطولة بمنافسات السيدات والرجال.

قاد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج صعود رجال وادى دجلة للدور ربع النهائي لبطولة بلاك بول، وذلك بعد تغلبه على كورتيس مالك بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-3) (11-7)، وصعد الدجلاوي مازن هشام بعد فوزه على نيكولا مولر بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-3) (12-10)، ولحقهما بنفس الدور اللاعب يوسف إبراهيم بعد تغلبه على جويل ماكين بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (8-11) (11-7) (11-8 (11-7)

وفي منافسات السيدات، استطاعت لاعبة وادى دجلة نور الطيب التأهل للدور ربع النهائي لبطولة بلاك بول للإسكواش بعد تغلبها على زينة مكاوي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-7) (11-5)، وفازت روان العربي على هنا رمضان بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-13) (12-10) (13-15) (11-8) (11-9)، وتغلبت هنا معتز على أمينة عرفي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (6-11) (12-10) (11-9) (14-12)

وتعد بطولة " Black Ball Open " للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 11 حتى 16 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.