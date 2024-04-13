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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لميس الحديدي: مسلسل "الحشاشين" عمل ضخم أحدث نقله نوعية بالدراما المصرية

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، نجوم وصناع مسلسل “الحشاشين”، الذي تم عرضه على مدار 30 حلقة عبر شاشة “أون”، مشددة عل أن المسلسل عمل فني ضخم قدم صناعة قصة تلك الطائفة التي حاولت أن تمتلك العالم ليس بالجيوش أو المواجهة لكن عبر تغييب العقل والوعي.

حلقة خاصة مع أبطال مسلسل “الحشاشين”

وأشارت “الحديدي"، خلال تقديم حلقات خاصة من داخل قلعة ألموت، عبر شاشة “أون”، إلى أن هذه الطائفة اعتمدت على إستخدام الدين تارة والمخدرة تارة أخرى وإستخدام  حلم الجنه في تارة ثالثة، متابعة: “حسن الصباح الذي تخيل أنه سيملك مفاتيح الجنة هي شخصية إختلف عليها التاريخ لكن كل المؤرخين إجتمعوا على خطورة الفكرة التي حاولت نشر الاباطيل عبر  تغييب العقل”.


وشددت على “الحشاشين” وعلى أهمية العمل الدرامي الضخم الذي أحدث نقل في الدراما المصرية لتخوض غمار الاعمال التاريحية وتنافس بقدرة وكفاءة، منوهة بأن العمل تم الاعداد له على مدار عامين تقديم شركة سينرجي بإنتاج ضخم بالتعاون مع المتحدة للخدمات الاعلامية وخلف هذا العمل جيش من المحترفين المصريين في كل المجالات، سواء الجرافيك أو الاخراج  أو الجرافيكس أو الصوت والاضاءة والاكسسوارات.
 

 

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