مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انفجار إسطوانة غاز بالمنيا

شهدت محافظة المنيا ، حادث ثان بعد حادثة إنفجار إسطوانة بوتاجاز وإصابة 53 شخصا بأبوقرقاص ، لقى شخص مصرعه ، فيما اصيب 7 آخرين في حادث انفجار اسطوانه غاز طبيعي ، اليوم السبت ، داخل منزل بندر بنى مزار، شمال محافظة المنيا، واودعت الجثة تحت تصرّفات النيابة العامة.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، ، يفيد بتلقيه اشاره من المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة بنى مزار ، يفيد بالسيطرة علي حريق هائل نشب في منزل سكنى داخل شارع بور سعيد بمدينة بنى مزار، نتيجة لانفجار بالغاز الطبيعي ، مما ادى لوفاة مسن واصابة 7 آخرين.

وانتقل علي الفور لمحل الواقعة العقيد محمد علاء مأمور المركز، والمقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز ، والرائد محمود ندا معاون مباحث المركز، وبالمعاينة المبدئية لمحل الواقعة وبالفحص ، تبين ان انفجار إسطوانة غاز طبيعي ادى الي وفاه شخص يدعي " محمد مرسى " 60 سنة جثة هامدة ، نتيجة الحريق، وإصابة 7 آخرين.

وتم تحويل الجثمان والمصابين لمستشفى الشيخ فضل ببنى مزار ، تحت تصرّفات النيابة العامة ، وايداع الجثة بالمشرحة ، وتحرر عن الواقعة اللازم ، وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ولتصريح دفن الجثمان، كما اثبتت التحريات الأولية للمباحث الجنائية ، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة ، كما تم تحويل 5 مصابين الي مستشفى مغاغة العام ، لتلقيهم العلاج اللازم ، وتم تحويل مصاب آخر يدعى محمد جمال، لمستشفى بنى سويف العام.

وكان الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، قد قام بتفقد حالة مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس احدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، مما أسفر الحادث عن اصابه ٥٣ مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة ، حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات ، وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج و الإسعافات الطبية اللازمة .

وكانت قد تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة المنيا ، إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي ، بحري مسجد النور مركز أبوقرقاص ، مما أسفر عن إصابة ٥٣ مصابا تم نقلهم إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي ، و مستشفي المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي .