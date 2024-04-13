أسباب إصابة كبار السن بالإسهال المزمن.. أسرع طرق العلاج

الإسهال المزمن يعد من الأعراض غير المريحة التي تؤرق الكثيرين، ولكن يظل لدى كبار السن تأثيره الأكبر، فغالبًا ما يرافقه مشاكل إضافية مثل المغص، والانتفاخ، ووجود بعض الدم، وارتفاع درجة الحرارة، والحمى، والغثيان.

أسباب الإصابة بالإسهال المزمن

وفقًا لموقع griswoldhomecare، يعتبر الجفاف من بين العلامات السيئة للإسهال المزمن لدى كبار السن، ويجب اللجوء إلى المساعدة الطبية فورًا لتفادي المضاعفات.

هناك عدة أسباب للإسهال المزمن لدى كبار السن، منها التهاب الزائدة الدودية، والتسمم الغذائي، واضطرابات الأمعاء، والتهابات حادة في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى احتمالية التهابات في الكبد والإصابة بمرض السكري.

علاج سريع للإسهال المزمن لدى كبار السن

لعلاج الإسهال المزمن لدى كبار السن، يمكن اتباع بعض النصائح الهامة، مثل غسل اليدين بشكل جيد ومنتظم، وتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، والتي تعمل على مكافحة الإسهال، بالإضافة إلى الحرص على ترطيب الجسم والحفاظ على رطوبته، وتناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تخفيف الأعراض مثل الموز والأرز الأبيض وعصير التفاح والخبز المحمص.

أطعمة ممنوع تناولها أثناء فترة انقطاع الطمث منعًا للأمراض

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.