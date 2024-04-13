اذهب للطبيب فورًا.. أعراض تنذر بوجود مشكلة خطيرة في القلب

أشارت دراسة منشورة على موقع فيري ويل هيلث إلى أن الاضطرابات في ضربات القلب قد تكون مصدر قلق للكثيرين، حيث يمكن أن تظهر عدة أعراض تُشير إلى هذا الاضطراب دون أن يدرك الشخص السبب وراءها، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض أن يكونوا على علم بأنها قد تتداخل مع أعراض أخرى مرضية، مما يستدعي زيارة الطبيب لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة.

أعراض اضطراب ضربات القلب

من بين الأعراض التي يجب أخذها بعين الاعتبار، الإغماء المتكرر والشعور المستمر بالهبوط والرغبة المفرطة في النوم، وكذلك الدوار المستمر الذي قد يصاحبه شعور بالدوخة دون سبب واضح.

بالإضافة إلى ذلك، قد يلاحظ البعض زيادة في التسارع الشديد لنبضات القلب أو تباطؤاً مفاجئاً، مما يُسبب شعورًا بعدم الارتياح العام.

تحديد سبب هذه الأعراض يتطلب استشارة طبية، خاصةً إذا ما ترافقت مع أعراض أخرى مثل التعب المفرط، الضعف العام، وصعوبات في التنفس أو الإدراك. تقييم شامل يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت هذه الأعراض ناتجة عن اضطرابات في ضربات القلب أو تتعلق بأمور أخرى تحتاج إلى اهتمام طبي متخصص.

من ناحية أخرى، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.