إيران ترعب إسرائيل بعد التوعد بالرد: لا يعرفون ماذا سنفعل (فيديو)

قال اللواء يحيى صفوي، المستشار في الحرس الثوري الإيراني، إن إسرائيل تشعر بالهلع من انتقام وصفعة إيران المرتقبة، وذلك ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

جاء ذلك بعدما حذر الجيش الإسرائيلي إيران من أنها ستتحمل تبعات تصعيد النزاع في المنطقة عقب إعلان الحرس الثوري الاستيلاء على سفينة إسرائيلية بمضيق "هرمز".

وأوضح صفوي: "الصهاينة يعيشون في حالة رعب منذ أسبوع، وأعلنوا الاستنفار وأوقفوا هجومهم المرتقب على رفح، لأنهم لا يعرفون ماذا سنفعل ومتى وكيف سنرد".

وتوعدت طهران بالاقتصاص من إسرائيل بعد ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا بينهم جنرالات في الحرس الثوري مطلع إبريل الجاري، ومنذ ذلك الحين وضعت إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وأعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

حكومة الاحتلال في الحفرة

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه خوفًا من الرد الإيراني، سيجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي في "الحفرة" في مقر وزارة الحرب بتل أبيب وليس في غرفة الإجتماعات.

الحفرة

مصطلح "الكرياه" أو "الحفرة" يظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام العبرية، خاصة خلال تغطية الأخبار المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، ويتم استخدامه للدلالة على الاجتماعات التي تعقد بين وزارة الحرب ورئاسة هيئة أركان الجيش، حيث يتم فيها تقييم الأوضاع الميدانية واتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على المعلومات المتاحة وتقديرات الموقف في حالة الطوارئ .

والحفرة هي قاعة مبنية على عمق عدة طبقات من مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، يتكرر نزول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إليها مع مجلس حربه أسبوعيا تقريبا.