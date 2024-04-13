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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء ضيفه فيوتشر غداً الأحد لحساب مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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قائمة الإسماعيلي جاءت على النحو التالي:

في حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي ،عبد الله جمال.

في الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد نصر ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عبدالكريم مصطفى ،عصام صبحي ،حاتم سكر  ،عبدالله حسني.

الوسط ..عماد حمدي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبدالرحمن مجدي ،مروان حمدي ،إيريك تراوري.

في الهجوم.. محمد زيدان ،نادر فرج ،أحمد الشيخ.

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