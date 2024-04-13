إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء ضيفه فيوتشر غداً الأحد لحساب مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي جاءت على النحو التالي:

في حارس مرمى .. أحمد عادل ،محمد فوزي ،عبد الله جمال.

في الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد نصر ،محمد عمار ،حمدي النقاز ،عبدالكريم مصطفى ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،عبدالله حسني.

الوسط ..عماد حمدي ،هشام محمد ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبدالرحمن مجدي ،مروان حمدي ،إيريك تراوري.

في الهجوم.. محمد زيدان ،نادر فرج ،أحمد الشيخ.