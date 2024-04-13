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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أسامة كمال: استمرار بايدن ونتنياهو مرهون باستمرار الصراع وبيع المخاطر للمواطنين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرهون باستمرار الصراع وقدرتهما على بيع المخاطر لمواطنينها وهذه هي الحقيقة الوحيدة حاليًا.

مخططات أمريكا وإسرائيل:

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه وجه سؤول لمسؤول إيراني قبل 15 سنة، بأنه إذا كانت لديكم مشاكل مع أمريكا فلماذا ضربت العراق وليس إيران؟، موضحًا أنه منذ هذا الوقت ولم يرد عليه ولم يتحدث معه مرة أخرى.

 

وأوضح أن آلة الإعلام ستجعل العالم يتأثر باختطاف إيران لـ 25 بحارًا رغم قتل إسرائيل لـ33 ألف فلسطيني، مطالبًا الجمهور بمشاهدة فيلم "ويج زا دوج" لإدراك حقيقة ما تقوم به أمريكا.

 

وفي سياق أخر، نوه الإعلامي أسامة كمال، بأنه منذ أمس وأمريكا تبيع للعالم كله فكرة حريق الشرق الأوسط، موضحًا أن كله متفق عليه وهناك مفاوضات لهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلي، متابعًا: "كله متفقًا عليه.. المفاوضات تجرى على أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل محدود ومحسوب ومسموح"، مشددًا على أن العالم يدرك السيناريو المؤذي لمنطقتنا ولا نعرف نهاية لهذه التمثيلية.

 

وتابع: "الموقف الفلسطيني والحرب كما هي عليه.. يمكن أسوء، عدد الشهداء وصل لـ33.686 شهيدًا"، موضحًا أن الأخبار التي كانت تنقل من قطاع غزة في شهر 

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