تحرير 106 محضرًا تموينيًا والتوصية بإغلاق 17 منشأة غذائية بسوهاج

بإشراف الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج و الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي ، كثفت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج خلال أيام عيد الفطر المبارك من حملاتها الرقابية علي الأسواق وأماكن عرض وبيع حلويات ومخبوزات العيد والأسماك المملحة وأماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات والمثلجات بجميع مراكز المحافظة حيث نفذت تلك الحملات برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة الأغذية بالمديرية والسيد عبدالرؤوف المغربي مراقب عام الاغذية بالمديرية والسيد زكريا سرور نائب مراقب عام الاغذية بالمديرية.

وأسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور علي 105 منشأه غذائية، عن ضبط وإعدام مايقرب من 281 كيلو من مخبوزات العيد والحلوى والاسماك الممملحة والأطعمة الجاهزة والمحضرة والمحفوظة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي كما تم ضبط واعدام 117 لتر من العصائر والمشروبات الغاذية والزيوت الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 106 محضر جنحة وجاءت كالاتي 60 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و37 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة، و9 محاضر مختلفة .

وأضاف أنه تم سحب 14 عينة من مخبوزات وحلوى العيد والمشروبات والمثلجات والعصائر بمختلف انواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق 17 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحه العامة للمواطنين .

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين