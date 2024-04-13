مسلسل الحشاشين| إلهام شاهين: حسن الصباح علامة فارقة بتاريخ كريم عبد العزيز

حرصت النجمة إلهام شاهين على الاشادة بمسلسل الحشاشين وكل الطاقم الذى شارك في العمل، وقدمت الشكر للشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم، وذلك بعد عرضه فى موسم رمضان 2024 وتصدره التريند طول عرض حلقات العمل.

ونشرت إلهام شاهين صورة من بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع.. الحشاشين .. كل التحية لكل من شارك فى هذا العمل المشرف .. كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج والعمق والتألق الفني لا يضاهيك فيها أحد.. وسيظل حسن الصباح علامة فارقة فى تاريخك الفنى.. برافو برافو برافو.. والحقيقة مستوى التمثيل عموما لكل الفنانين عالى جدا".

وأضافت: "أتمنى لو أحييهم اسم اسم .. المخرج بيتر ميمى عامل شغل عظيم.. الديكور والملابس والموسيقى والصورة والمكياج إبداع.. وطبعا الكتابة هي الأساس.. الكاتب عبد الرحيم كمال شكرا جزيلا على رسالة هذا العمل الهامه لتنوير العقول ومعرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوى القلوب الحجر التى تخلو من أي إنسانية.

وتابعت: أتمنى أن يشاهد الجمهور العرب فى كل مكان هذا العمل بتركيز شديد لمعرفة التاريخ الأسود للإرهابي حسن الصباح، ومن هم على شاكلته أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرؤون على إعمال العقل".

واختتمت إلهام شاهين حديثها قائلة: "وشكرا الشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم والهادف.. شكرا لدور الفن فى تنوير العقول".

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

عُرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.