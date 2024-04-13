عاجل.. وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني خلال الدقائق القليلة الماضية، بعد أن أعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر عن خبر وفاتها عن عمر ناهز الـ 56 عامًا وذلك خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

أعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته خلال الدقائق الماضية من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك قائلًا :" توفيت الي رحمة الله اليوم اختي الصغيره الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه و الدفن في مقابر العائلة في هدوء و سكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون".