خلال جولة مفاجأة.. منصور يشيد بانتظام حركة العمل بمطاري الغردقة وسفنكس الدوليين

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة تفقدية مفاجأة لمطاري الغردقة الدولي و سفنكس الدولي للوقوف على انتظام العمل و حركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

و خلال الزيارة تفقد سيادته صالات السفر و الوصول بكلا المطارين و قام بتفقد منطقة إنهاء الإجراءات و التأكد من تقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.

جدير بالذكر أنه قد وجه الشكر لقيادة المطارين و فريق عملهما حيث أن المطارين يقدمان كامل الخدمات و التسهيلات لجميع الركاب و المسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تزامنا مع ما تشهده مصر من نشاط سياحي ملحوظ و تزايد أعداد الزوار و السائحين من جميع أنحاء العالم في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة و الطيران بمصر.

في سياق منفصل أعلنت مصر للطيران أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، حيث كان من المقرر لها نقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلي مطار برج العرب، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة ، الأمر الذى ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.

وحرصًا من مصر للطيران علي السادة الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينج B737-800 والتى أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة، وقد وصلت الطائرة مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم .