سقوط عصابة القنب بإسبانيا بعدما احتالت على أشخاص من 35 دولة (فيديو)

ضبطت الشرطة الإسبانية 9 مشتبه بهم ضمن شبكة عصابة تتاجر بنبات "القنب" الذي يستخدم لصنع الحشيش والماريغوانا عبر منصة استهدفت ضحايا في 35 دولة حول العالم.

واحتالت العصابة على مبالغ قدرت بـ667 مليون دولار بعدما أنشأت نظاما للتسويق، وحضرت معارض دولية تروج لـ"القتب" الذي يستخدم لأغراض طبية، لإقناع ضحايا من عدة دول بالاستثمار في ذلك النظام مقابل عائدات مالية طائلة.

قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسبانية: "مع اعتماد وقت الزراعة والانتهاء من الحصاد وإنتاج الماريغوانا يقوم أعضاء العصابة ببيع المنتج، وتحصل المنصة على جزء من الربح الذي سيعطي للمستثمر لاحقا من خلال هذا النظام مع وعود بأرباح تتراوح بين 70 إلى 168%، اعتمادا على النوع الذي يستثمرون فيه".

تأثيرات صحية على متعاطي القنب

زيادة مخاطر مشاكل التنفس: قد يؤدي التدخين المتكرر للقنب إلى تهيج الجهاز التنفسي وزيادة مخاطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية وأمراض الرئة.

تأثيرات على القلب: يمكن أن يؤدي القنب إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

تأثيرات نفسية: قد يسبب القنب القلق، والهلوسة، والذهان، والاكتئاب، والهوس.

تأثيرات على العقل والعملية العقلية:

تأثير على الذاكرة والانتباه: يمكن للاستخدام المفرط للقنب أن يضر بالقدرة على التركيز والانتباه والذاكرة.

تأثير على التنسيق الحركي: قد يؤثر القنب على القدرة على التحكم في الحركة والتنسيق الحركي.

التأثيرات الاجتماعية والشخصية:

الإدمان: يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للقنب إلى الإدمان النفسي والاعتماد عليه.

التأثير على العلاقات: قد يؤدي الاستخدام المفرط للقنب إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والعائلية.

العقوبات القانونية: في العديد من البلدان، يعتبر استخدام وحيازة القنب غير قانوني، وقد يتسبب في عواقب قانونية جدية مثل الغرامات أو السجن.