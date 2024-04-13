تشافي يُفكر في موقعة باريس خلال مواجهة قادش

يُفكر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكشف تشافي عن التشكيل الرسمي لمواجهة قادش، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ومن المقرر انطلاق مواجهة قادش أمام برشلونة في التاسعة من مساء الليلة.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، فيما يقع قادش في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

وقام تشافي هيرنانديز بإراحة عدد من اللاعبين استعدادًا لمواجهة الإياب أمام باريس سان جيرمان، وجاء على رأس هؤلاء النجوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي يحتاج للراحة لخوض مواحهة البي إس جي.

تشكيل برشلونة أمام قادش

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: هيكتور فورت، باو كوبارسي، كريستنسن، ألونسو.

الوسط: روبيرتو، أوريول روميو، فيرمين.

الهجوم: فيران تويس، روكي، جواو. فيليكس

الجدير بالذكر برشلونة نجح في تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بنتيجة 3/2، في المباراة التي شهدها ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.