عقب حفل تجليسه.. بهجورة أول زيارات أسقف نجع حمادي

يبدأ الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، غدًا الأحد، أول زياراته، لقرية بهجورة شمال غرب مدينة نجع حمادي، عقب إتمام مراسم تجليسه مساء اليوم السبت، فى أول جولاته للقري والمدن التابعة لإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

قالت مصادر كنسية، لـ «الوفد» إن الأنبا بضابا سيصلي أول قداس له بعد تجليسه، فى كاتدرائية مارجرجس الكبري بقرية بهجورة التاريخية، على أن يقوم تباعًا بزيارات إلى كنائس الإيبارشية الأخري لإقامة الصلوات ولقاء سكان هذه المناطق.

وتضم إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس الواقعة بشمال محافظة قنا، 3 مراكز إدارية هي أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، وتوابع هذه المراكز من المدن والقري والنجوع.

أسقف نجع حمادي

وتأسست إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، سنة 1976، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، من منصب الأسقف، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس فى ديسمبر 2022، بعد معاناة مع المرض.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إيبارشيات، للأقباط الأرثوذكس، أقدمها إبراشية قنا، قوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا، الواقعة وسط المحافظة.

تجليس الأسقف الجديد:

وأقيمت فى الخامسة مساء اليوم السبت، مراسم تجليس الأنبا بضابا، أسقفًا على إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بحضور 24 أسقفًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجمع من المسؤولين منهم حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، والنواب، وممثلي الأزهر والأوقاف، ممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي الطوائف المسيحية.

وقصرت مطرانية نجع حمادي، حضور حفل التجليس على الدعوات الخاصة، وعلقت لافتات الترحيب بالأسقف الجديد فى الطرق المؤدية إلى كنيسة ماريوحنا، ونشطت شباب الكشافة الكنسية لتنظيم الدخول والخروج من الكنيسة.

من هو أسقف نجع حمادي الجديد؟

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.

وأطلق البابا، اسم «بضابا» ويعني الرئيسي أو الجوهري فى اللغة المصرية القديمة، وفى اللغة القبطية يعني المُنتسب إلي الرأس، لإطلاقه على الراهب أنسطاسي السرياني الذي تمت سيامته أسقفًا خلفًا لأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.