الدفاع الإسرائيلية: نتابع عن كثب هجومًا تخطط له إيران ووكلاؤها ضد إسرائيل

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت ، إن إسرائيل تتابع عن كثب هجوما تخطط له إيران ووكلاؤها ضد بلاده، وفقا لما ذكرته فضائية ” القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حركة الجهاد الإسلامي: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة الأمد إذا لم يوقف العدو النار

وفي سياق آخر، أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: إننا أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة المدى إذا لم يقبل العدو بوقف إطلاق النار ضمن شروط المقاومة

وأكد خلال تصريحات أجراها مع قناة إيرانية، أن اليمنيون كانوا حاضرون أيضاً قبل هذه المعركة ونحن على تواصل مستمر معهم، مؤكدا أنه رغم ظروف اليمنيين الصعبة فقد تبرعوا بملايين الدولارات للشعب الفلسطيني.

وأضاف النخالة: إخواننا في حزب الله لهم حضورهم الكبير والمهم على الجبهة اللبنانية، والإخوة في حزب الله لهم تأثيرهم في المعركة، وإشغال جزء كبير من قوى العدو الصهيوني له قيمة كبيرة.

الاحتلال الإسرائيلي يُكثف قصفه على قطاع غزة

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من قصفه على مُخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه، مع دخول الحرب يومها التسعين بعد المئة.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني وأخرى طبية إن جيش الاحتلال جدد قصفه لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

وشنت مُقاتلات الاحتلال أكثر من غارة عنيفة طالت مناطق مُتفرقة بالمحافظة الوسطى للقطاع، وواصلت قصف أحياء سكنية ملحقة دمارًا واسعًا بالبنية التحتية.

وواصل الاحتلال كذلك سياسة الحصار المشدد و"التجويع" ومنع وصول المواد الطبية وأغذية الأطفال إلى القطاع.

وقالت مصادر إن شهيدين على الأقل سقطا جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة كحيل في محيط مفترق السامر، وشنت غارة على مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

ونسبت تقارير إخبارية إسرائيلية إلى أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعرقل إبرام صفقة مع حركة حماس تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة في القطاع، بينما تتمسك حركة "حماس" بمطالبها المُعلنة لإبرام اتفاق، وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.

الفصائل الفلسطينية تسيطر على طائرة مسيرة إسرائيلية بخان يونس

قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان، إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطينيان من بلدة بيت حانون، فجر اليوم السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ190.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع، وشمال النصيرات وسط القطاع.