شركة الطيران الهولندية توقف تحليق طائراتها فوق إسرائيل وايران

أوقفت شركة الطيران الهولندية تحليق طائراتها في المجالين الجويين لـ إسرائيل وإيران، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

النمسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية النمساوية جميع مواطنيها إلى مغادرة إيران محذرة من أن الصراع مع إسرائيل مهدد بالتصعيد.

وقالت الخارجية النمساوية، في بيان اليوم السبت إنه تم رفع مستوى تحذير السفر لإيران إلى المستوى السادس وبالتالي نطلب بشكل مباشر من جميع المواطنين مغادرة البلاد خاصة في الأيام المقبلة، حيث يمكن افتراض خطر متزايد بسبب الوضع المتوتر الحالي في المنطقة.

وحث البيان النمساويين المقيمين في إيران على توخي الحذر بشكل خاص.

وأوضح البيان، أنه كان هناك تحذير من السفر للبلاد منذ فترة وأن الجديد هو الإشارة إلى زيادة المخاطر بسبب الوضع المتوتر الحالي.

يشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية علقت رحلاتها إلى طهران بسبب المخاطر الراهنة .

هولندا تغلق سفارتها في إيران غدا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الهولندية، إغلاق سفارتها في طهران غدا الأحد كإجراء احترازي، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان اليوم السبت حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية "إنها ستتخذ غدا الأحد القرار المناسب بشأن إعادة فتح السفارة يوم الاثنين المقبل".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الاستخباراتية الأمريكية، إلى أن طهران تخطط لتوجيه ضربات من داخل أراضيها إلى إسرائيل، رداً على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أول الشهر الجاري.