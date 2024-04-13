تجربة قوية .. يسرا : فخوره بنجاح فيلم شقو

عبرت النجمة يسرا عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في شقو وردود الفعل التي وصلتها على الدور خصوصا أنه يختلف عما اعتادت تقديمه في السينما المصرية واضافت يسرا أن بطل الفيلم عمرو يوسف هو من أقنعها بالفيلم وهو فنان ذكي وموهوب .

تجربة قوية



وعن مخرج العمل كريم السبكي قالت يسرا أنه يقدم تجربة قوية في هذا الفيلم ويقدم نفسه كمخرج موهوب .

يسرا أضافت أنها ستسافر مع باقي فريق الفيلم إلى السعودية والإمارات لحضور العروض الخاصة بالفيلم هناك.



كان الفيلم قد حقق إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق ٩ مليون و ٨٢٠ الف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقا للإيرادات اليومية و بهذا يحتل المركز الاول والثاني في قائمة الاعلى دخلا لليوم في موسم عيد الفطر المبارك.

والفيلم الثاني من حيث تحقيقه أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم بيت الروبي. والفارق بينهما في قائمة الدخل اليومي الأعلى ٣٣٧ الف جنيه فقط.

شقو يحتل المركز الأول والثانى

وبهذا يحتل الفيلم المركزين الثاني والثالث في قائمة الدخل اليومي الاعلى في تاريخ السينما المصرية

ولتبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في ثلاثة أيام فقط ٢٧ مليون جنيه و ٨٢٠.

يسرا تتشارك بطولة الفيلم مع النجوم عمرو يوسف و محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل.

ابطال فيلم شقو

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام