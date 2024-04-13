الغرف التجارية: الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه منذ لقاء رئيس الوزراء وحتى اليوم شهدنا انخفاضات من 20 لـ30% مثل القمح ومشتقاته والمكرونة.

وقال “ عز” خلال تصريحاته ببرنامج “ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “ الحياة”، اليوم السبت، إنه ستستمر انخفاضات الأسعار الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أنه :"لدينا وفرة كبيرة في كافة السلع، وبدأت المنافسة بين كافة المنتجين".

وأشار إلى أن السلع الأساسية كلها حدث فيه انخفاض في الأسعار تجاوزت 20% حيث الفول و العدس 25% والزيت 30%.



وواصل عز أنه بعد إجازة العيد نجد انخفاضات كثيرة وستستمر، وسنشهد انخفاضات عالية الفترة المقبلة.

وأكمل أن انخفاض الدقيق يؤثر على المخبوزات كلها، والمكرونة ويليها الأرز مباشرة لأنه البديل