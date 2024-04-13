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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الغرف التجارية: الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه منذ لقاء رئيس الوزراء وحتى اليوم شهدنا انخفاضات من 20 لـ30% مثل القمح ومشتقاته والمكرونة.

 

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وقال “ عز” خلال تصريحاته ببرنامج “ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “ الحياة”، اليوم السبت، إنه ستستمر انخفاضات الأسعار الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أنه :"لدينا وفرة كبيرة في كافة السلع، وبدأت المنافسة بين كافة المنتجين".

 

وأشار إلى  أن السلع الأساسية كلها حدث فيه انخفاض في الأسعار تجاوزت 20% حيث الفول و العدس 25% والزيت 30%.


وواصل عز  أنه بعد إجازة العيد نجد انخفاضات كثيرة وستستمر، وسنشهد انخفاضات عالية الفترة المقبلة.

 

وأكمل  أن انخفاض الدقيق يؤثر على المخبوزات كلها، والمكرونة ويليها الأرز مباشرة لأنه البديل

 

 

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