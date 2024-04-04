الخميس 04 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يتابع  طرح السلع الغذائية المدعمة

جولات المتابعة
جولات المتابعة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، تنظيم وتنفيذ جولات المتابعة الميدانية للأسواق والمحال التجارية،  ومعارض أهلا رمضان ومنافذ بيع السلع الغذائية ، وذلك للتأكد من توفر السلع الغذائية تنفيذا لمبادرة خفض الأسعار والتي اطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

 

وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا،  بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان  ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي هذا الإطار ، تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، طرح  شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للشنطة ، والتي  تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح)  وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات ، تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

 

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية  المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري ، بالتعاون مع تموين مطاي ، وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

 

جدير بالذكر ، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي برئاسة المهندس حامد فخري ، بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد ، ومباحث التموين ، ومفتشي التموين ، والطب البيطري ، قامت بحملات تموينية على الأسواق ، والمحال التجارية ، و المخابز البلدية بالمركز والقرى ، لضبط الأسعار .

 

وقال المهندس حامد فخري رئيس المركز أن الحملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز والاسواق  ، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر تمويني ، جاءت مابين  ، محضر نقص وزن ، ومحضر   ميزان ، و محضر بون صرف ، و بضاعه بدون فواتير ، بمعرفه  الهام احمد مدير الرقابة التموينية  ، ومصطفى كامل  مفتش أغذية بالصحة. 

 

وذكر المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى ، أن الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقه المخالفين لردعهم ، وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

 

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