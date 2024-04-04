رئيس مطاي يتابع  طرح السلع الغذائية المدعمة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، تنظيم وتنفيذ جولات المتابعة الميدانية للأسواق والمحال التجارية، ومعارض أهلا رمضان ومنافذ بيع السلع الغذائية ، وذلك للتأكد من توفر السلع الغذائية تنفيذا لمبادرة خفض الأسعار والتي اطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار ، تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، طرح شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للشنطة ، والتي تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات ، تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري ، بالتعاون مع تموين مطاي ، وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

جدير بالذكر ، أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي برئاسة المهندس حامد فخري ، بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد ، ومباحث التموين ، ومفتشي التموين ، والطب البيطري ، قامت بحملات تموينية على الأسواق ، والمحال التجارية ، و المخابز البلدية بالمركز والقرى ، لضبط الأسعار .

وقال المهندس حامد فخري رئيس المركز أن الحملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز والاسواق ، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر تمويني ، جاءت مابين ، محضر نقص وزن ، ومحضر ميزان ، و محضر بون صرف ، و بضاعه بدون فواتير ، بمعرفه الهام احمد مدير الرقابة التموينية ، ومصطفى كامل مفتش أغذية بالصحة.

وذكر المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى ، أن الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقه المخالفين لردعهم ، وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.