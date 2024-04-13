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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الكويت: المخزون الاستراتيجي للغذاء يكفي عامًا وجاهزون لأي ظروف طارئة

وزارة التجارة الكويتية
وزارة التجارة الكويتية


 على وقع المناوشات بين إيران وإسرائيل، وفيما يحبس العالم الأنفاس انتظارا لرد إيران على قصف الاحتلال الإسرائيلي قنصليتها في دمشق، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسية في الكويت وافر، ويكفي لمدة تتراوح مابين ستة أشهر إلى عام.

 

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ونقلت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن المصادر قولها "إن الوزارة تراقب عن كثب تداعيات المناوشات بين الجانب الإيراني والكيان الصهيوني، وجهزت عددا من الخطط لدعم ومراقبة الأسواق المحلية في حدوث تطورات قد تستدعي تدخلها".


وأفادت بأن تدفق السلع إلى الأسواق يسير بشكل طبيعي، كما أن الشحنات التي تعاقدت الشركة الكويتية للتموين على توريدها لصالح "التموين" من المقرر لها أن تصل الى البلاد في مواعيدها المجدولة.


وأشارت الى أن هناك تعليمات حكومية مباشرة للشركة الكويتية للتموين بتعزيز مخزون البلاد من السلع التموينية، لضمان استقرار الأمن الغذائي محلياً، ويعزِّز مقدرتنا على مواجهة أي ظروف طارئة.

 

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