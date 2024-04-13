رفع 2500 طن قمامة وأتربة من شوارع الدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة، كما انه تم رفع 2500 طن قمامه واتربه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه اوضح ،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز واكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافه حيث تم غسيل الارصفه بشوارع مدينه المنصوره وري الحدائق المفتوحه بشارع الجيش ورفع كفاءه النظافه العامه بالحدائق العامه في كل شجره الدر وصباح الخير يا مصر وعروس النيل وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجمهوريه والجيش وقناه السويس.

وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشوارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله وشوارع الثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.