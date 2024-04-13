خلاف على الأجرة.. كشف ملابسات وفاة عامل على يد سائق في المعصرة

توصلت التحريات والتحقيقات فى واقعة مقتل عامل على يد سائق توك توك في المعصرة، إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه بسبب الأجرة وتطورت المشادة الى تشابك بالأيدى، أحضر على أثرها المتهم سلاح أبيض وطعن به المجنى عليه.

وكانت نيابة حلوان قررت حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة باستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

من ناحية أخرى، أصدرت نيابة الشروق وبدر، قرارا بحبس متهمين بحيازة كمية من الحشيش والأفيون، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كان تم ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (1،600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طعنه بخنجر ..حبس طالب بقتل زميله في كفر شكر

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها المتهم علي المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما قال شقيق المجني عليهما في مشاجرة بجزيرة الأحرار بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إن الجناه قتلوا شقيقه في منزله، دون وجه حق بسبب الخلاف على إيجار أرض زراعية.

وطالب شقيق المجني عليهما إلى أن الجناة قتلوا شقيقه في منزله، وحرموه من أولاده، منوهًا بأنهم أصابوا شقيقه الآخر مطالبا بالقصاص العادل لاشقائه.