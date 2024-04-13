امرت جهات التحقيق بطوخ ، بدفن جثة طفل لقي مصرعه في قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ ، حيث غرق المجني عليه في حوض مياه مخصص لري الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفنة وسؤال أهلية المتوفى.

دفن جثة طفل غرق في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بطوخ

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالمعاينة والفحص تبين انه اثناء قيام الطفل ويدعى "إبراهيم ا" 6 سنوات بالاستحمام في حوض خرساني مخصص لري الأراضي الزراعية غرق في مياه الحوض وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

طعنه بخنجر ..حبس طالب بقتل زميله طعنا في كفر شكر

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها المتهم علي المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شقيق المجني عليهما في مشاجرةطوخ

قال شقيق المجني عليهما في مشاجرة بجزيرة الأحرار بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إن الجناه قتلوا شقيقه في منزله، دون وجه حق بسبب الخلاف على إيجار أرض زراعية.

وطالب شقيق المجني عليهما إلى أن الجناة قتلوا شقيقه في منزله، وحرموه من أولاده، منوهًا بأنهم أصابوا شقيقه الآخر مطالبا بالقصاص العادل لاشقائه .

كما امرت جهات التحقيق بمركز شرطة طوخ ، بحبس المتهم في واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية الأحرار دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وتوصلت تحريات المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.