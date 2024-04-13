النائب أيمن محسب: الاقتصاد وبناء الإنسان على رأس أولويات الرئيس بالولاية الجديدة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتزامن مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة، التى أكد عليها خلال خطاب التنصيب وفى كلمته بإفطار الأسرة المصرية، كان بمثابة تجديد وتأكيد على أولويات العمل الوطنى خلال الولاية الجديدة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تضع المحور الاقتصادى على رأس أولوياتها، حيث أكد الرئيس على استمرار اجراءات الإصلاح الاقتصادى واستمرار دفع القطاعات الانتاحية الصناعية والزراعية من خلال توطين الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال «محسب»، إن الدولة فى عهد الرئيس السيسى تمكنت من تحقيق نهضة غير مسبوقة على مستوى البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والكباري، وتطوير الموانئ، إلى جانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما ساهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً أنه بفضل الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية أصبحت الوجهة الاستثمارية الأبرز فى الإقليم، لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة فى مجالات مختلفة.

وأضاف أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء على صعيد الصحة والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الاستمرار فى إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس على بناء الإنسان وأن المواطن البسيط يأتى على رأس أولوياته.

وشدد النائب د. أيمن محسب، على أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن استمرار مصر فى سياسات الاتزان الاستراتيجى، الذى تنتهجه مصر فى التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، والتى ترتكز على مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى، والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.