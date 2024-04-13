زياد النخالة: شعبنا متمسك بأرضه وجاهزون للمواجهة والميدان سيشهد من الأقوى

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، أن معركة طوفان الاقصى جاءت نتيجة تراكمات طويلة وجهود كبيرة بذله المقاومون في الميدان ، وشعبنا متمسك بأرضه.

وأضاف في تصريحات له، أن قوى المقاومة في المنطقة تكاتفت ودعمت الشعب الفلسطيني خصوصا الجمهورية الاسلامية في ايران التي بذلت جهودا كبيرة .

وفي السطور التالية أبرز ما قاله :

العدو بدأ عدوانه على غزة تحت عناونين انهاء المقاومة واستعادة الاسرى وبعد 6 اشهر العدو لم يحقق هذه الاهداف

المقاومة في غزة تسجل حضورا قويا ومميزا في الميدات حتى في الموقف السياسي

استعداد المقاومة كامل للمواجهة وعلى العالم الذي يريد أن يجنب المدنيين هذه الحرب أن يمنع "إسرائيل" من العدوان

شعبنا متمسك بأرضه

يعتقدون أن التهديد بالتهجير يرعب الفلسطينيين بالعكس هذا لا يرعبنا حتى لو تسرب عدد من السكان نتيجة ضغوط معينة

في أثناء المعركة شكل المواطنون الموجودون في المدارس حلقات لحفظ القرآن

الجرائم الكبرى دفعت شعبنا الى التمسك أكثر بحقه والتفافه حول المقاومة رغم التضحيات الكبيرة

عندما نتحدث عن قدرتنا على استمرار المقاومة 6 اشهر اخرى لثقتنا بأن شعبنا لديه الاستعداد للإستمرار

لدي يقين أن شعبنا ليس مستعدا لأن يسجل على نفسه هزيمة بعد هذه التضحيات الكبيرة والهائلة

الاسرائيلي والامريكي يتحدثان عن رفح وكأنها جزء خارج قطاع غزة وهي جزء منه ولكن يحدث نوع من التهويل

لو دخلوا رفح سيواجهون المقاومة نفسها التي واجهوها في خانيونس والمنطقتين الوسطى والشمالية

جاهزون للمواجهة و إسرائيل جاهزة لإرتكاب الجرائم وستثبت المواجهة بين المقاومة وبين قوات العدو في الميدان

مستوطنون يهاجمون الساوية وقصرة جنوب نابلس

هاجم مستوطنون اليوم السبت، قرية الساوية وبلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين من مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية.

وأشار إلى أن المستعمرين أطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل، وهاجموا المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما سرقوا 7 رؤوس من الغنم من محيط منزل المواطن صهيب عيسى شاهين.

بدوره، أفاد الناشط في مواجهة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مستعمرين مسلحين، هاجموا المواطنين في الجهة الجنوبية والشرقية من بلدة قصرة.

وأضاف أن المستعمرين أطلقوا النار صوب المنازل وأحرقوا محلا تجاريا وعدة منازل، فهب أهالي البلدة للتصدي للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستعمرين، على قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم المستعمرين الذين أحرقوا عددا من المنازل في القرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 20-60 عاما أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر يبلغ من العمر 57 عاما برضوض، جراء تعرضه للضرب"، فيما منعت قوات الاحتلال ومستعمروه سيارات الإسعاف من الدخول إلى البلدة لمدة ثلاث ساعات، لنقل المصابين.



