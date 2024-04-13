هالاند يعزز صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

عزز النجم النرويجي ارلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما واصل سجله التهديفي بهدف في شباك لوتون تاون.

وسجل هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي أمام لوتون تاون من ركلة جزاء ليرفع رصيده التهديفي في الموسم الحالي بالدوري الإنلجيزي إلى 20 هدفا ويعزز موقفه في صدارة هدافي البريميرليج.

ويأتي أولي واتكينز لاعب أستون فيلا في المركز الثاني بفارق هدفين عن هالاند، بينما يتقاسم المركز الثالث كل من محمد صلاح نجم ليفربول والكسندر إيزال لاعب نيوكاسل الذي سجل هاتريك في شباك توتنهام في الجولة الحالية.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح مانشستر سيتي في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال وليفربول في المركزين الثاني والثالث بجدول الترتيب، فيما يحل لوتون تاون في المركز الـ 18 بـ 25 نقطة.