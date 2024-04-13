طعنه بخنجر ..حبس طالب بقتل زميله في كفر شكر

أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

طعنه بخنجر

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها المتهم علي المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شقيق المجني عليهما في مشاجرةطوخ

قال شقيق المجني عليهما في مشاجرة بجزيرة الأحرار بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إن الجناه قتلوا شقيقه في منزله، دون وجه حق بسبب الخلاف على إيجار أرض زراعية.

وطالب شقيق المجني عليهما إلى أن الجناة قتلوا شقيقه في منزله، وحرموه من أولاده، منوهًا بأنهم أصابوا شقيقه الآخر مطالبا بالقصاص العادل لاشقائه .

كما امرت جهات التحقيق بمركز شرطة طوخ ، بحبس المتهم في واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه في مشاجرة بقرية الأحرار دائرة مركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة على الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وتوصلت تحريات المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث المركز إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات الجيرة على أرض زراعية واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

التحريات حول واقعة مشاجرةطوخ ..المتهمون استخدموا الشوم وقضوا على المجني عليه وأصابوا شقيقه

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ، عن حدوث مشاجرة بين طرف أول، شقيقان، وطرف ثان، بسبب خلافات سابقة، في مركز طوخ ، حيث استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، وأسفرت عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

كما أمرت جهات التحقيق بدفن جثة عامل كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه ، في مركز طوخ، إثر حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب خلافات سابقة، بينهم وبين 3أشقاء آخرين ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، وجارٍ القبض على المتهمين.

دفن جثة عامل والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقه إثر مشاجرة بالقليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ، ووجود متوفي ومصاب، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول - شقيقان، وطرف ثانى 3 أشقاء، واستخدمت خلال المشاجرة الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس؛ ما أسفر عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

وفرا الجناة - الطرف الثاني هاربين، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات التحقيق.