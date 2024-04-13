السيارات الكهربائية المرخصة بوحدات المرور خلال مارس.."تتصدرها فولكس فاجن"

بدأت السيارات الكهربائية في الانتشار نسبياً بالسوق المصرية، خلال الأشهر الأخيرة خاصةً في ظل طرح بعد الوكلاء لمجموعة من الطرازات المتنوعة، فضلاً عن قيام بعض المستوردين بتقديم بعض الموديلات، بالإضافة إلى الاستيراد الشخصي، وهو ما أكدته بعض التقارير الرسمية، حيث أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الشهري الخاص بشهر مارس، والذي تضمن قائمة بالسيارات الكهربائية التي التأمين عليها إجبارياً، وترخيصها بوحدات المرور خلال شهر مارس.

المركبات الكهربائية المرخصة في مارس

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والذي أعلنت الأهرام الشقيقة، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة كاملة منه، فإن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها بوحدات المرور خلال شهر مارس الماضي بلغ 436 مركبة، منها 406 سيارة ملاكى.

سيارات فولكس فاجن في المركز الأول

وتصدرت قائمة السيارات الملاكي الكهربائية المرخصة بوحدات المرور خلال شهر مارس الماضي، سيارات فولكس فاجن بعدد 172 سيارة كهربائية، منها 45 سيارة فولكس فاجن أى دى 4.

فولكس فاجن

سيارات بي واي دي في المركز الثاتي

وفي المركز الثاني من القائمة بعد سيارات فولكس فاجن جاءت سيارات بى واى دى بعدد 49 سيارة، وذلك بسحب تقرير مارس الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات منها 16 سيارة سونج بلس.

سيارات مرسيدس في المركز الثالث

وحلت في المركز الثالث من قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصاً خلال شهر مارس الماضي، سيارات مرسيدس بعدد 50 سيارة مرسيدس كهربائية مرخصة، احتل منها طراز مرسيدس إى كيو إى 350 نحو 19 سيارة.

سيارات بي إم دبليو في المركز الرابع

أما سيارات بى ام دبليو، فقد احتلت المركز الرابع من قائمة السيارات الكهربائية المرخصة خلال شهر مارس، بعدما حققت مبيعات بلغت 39سيارة من بينها 18 سيارة من طراز أى اكس 3.

سيارات تسلا في المركز الخامس

وحلت سيارات تسلا الكهربائية في المركز الخامس ، بعدد سيارات مرخصة بلغ 15 سيارة، وذلك وفقاً لقائمة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

سيارات نيسان إكس تريل في المركز السادس

وفي المركز السادس جاءت السيارة نيسان إكس تريل الجديدة بعدد سيارات مرخصة بلغ 11 سيارة نيسان، وتعد السيارة نيسان اكس تريل أول سيارة كهربائية لاتحتاج مصدر شحن خارجي حيث تعتمد على تكنولوجيا إي باور الجديدة من نيسان.