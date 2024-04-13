أفضل 4 توابل تمنع ألزهايمر وتعزز صحة الدماغ

يهتم الكثيرون بالحفاظ على صحة الدماغ، ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيزها، تناول الأطعمة الصحية والمغذية، حيث كشف خبير التغذية ومؤسس Seasoned Pioneers، مات ويبستر، عن أربع توابل تمتلك فوائد مذهلة لصحة الدماغ.

توابل مفيدة لصحة الدماغ

الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من التوابل القوية التي تساهم في صحة الدماغ. يحتوي الزنجبيل على مئات المواد الكيميائية النباتية التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

الكركم

مركب الكركمين الرئيسي في الكركم يتمتع بخصائص وقائية عصبية، حيث يساعد على حماية حدة الدماغ وتعزيز وظيفة الذاكرة. وقد وُجد أن الكركمين يزيد من مستويات هرمون النمو BDNF، الذي ينخفض في حالات أمراض مثل الزهايمر.

القرفة

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تساهم في منع تراكم البروتين في الدماغ المرتبط بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون. بالإضافة إلى ذلك، تساعد القرفة في تحفيز عملية التعلم وتكوين الذكريات الجديدة وحماية الدماغ من آثار التوتر.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، وهو مركب طبي يحتوي على مضادات أكسدة تحمي خلايا الدماغ السليمة وتساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

تناول هذه التوابل بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم في تعزيز صحة الدماغ والحفاظ على وظائفه بشكل فعّال.

من ناحية أخرى، من الضروري التمسك بمواعيد تناول الوجبات، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يلعب تحديد الوقت المناسب للوجبات دورًا حاسمًا في علاج مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ وارتفاع حموضة المعدة.

وفقًا لموقع "WebMD"، يؤكد تحديد ساعات تناول العشاء على أهمية العناية بالجهاز الهضمي، حيث يوصى بتناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات لضمان الفوائد الصحية المثلى. فيما يلي استعراض لفوائد تناول العشاء في الوقت المناسب:

1. تحسين عملية الهضم:

تناول العشاء في الوقت المناسب يعزز عملية الهضم ويقلل من الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الارتياح.

2. زيادة امتصاص العناصر الغذائية:

يمنح تحديد وقت كافٍ للهضم قبل النوم جسمك الفرصة لامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، مما يعزز الصحة العامة ويعمل على تحسين الأداء البدني.

3. تعزيز صحة الأمعاء:

يساعد تناول العشاء في وقت مبكر على دعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة وتقليل مخاطر الاضطرابات الهضمية.

4. تنظيم حركات الأمعاء:

يمكن لتناول العشاء في وقت مبكر أن يسهم في تنظيم حركات الأمعاء من خلال تمكين الطعام من المرور بشكل أفضل عبر الجهاز الهضمي، مما يعزز الانتظام ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

5. تقليل خطر الارتجاع الحمضي:

يمكن لتناول العشاء في وقت مبكر تقليل خطر ارتجاع الحمض عن طريق منح المعدة وقتًا كافيًا لهضم الطعام قبل النوم، مما يقلل من فرصة انسداد المريء وتهيجه.

باختصار، يظهر أهمية تحديد مواعيد تناول العشاء بشكل مناسب في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين الرفاهية العامة.