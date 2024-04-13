جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراة عن الممارسات الخضراء لإدارة الموارد البشرية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة " فاطمه الزهراء عبد النبي بعنوان "أثر الممارسات الخضراء لادارة الموارد البشرية كمتغير وسيط في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وتحسين الاداء المؤسسي" دراسة تطبيقية علي البنوك التجارية الحكومية العامة بجمهوربة مصر العربية"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة ، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة وعدد من اعضاء هيئة التدريس .

وأكد النعماني علي أهمية دور البحث العلمي والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تحقق التقدم العلمي والبحثي لجامعة سوهاج علي المستوي المحلي والدولي، مضيفاً ان موضوع الرسالة جاء اتساقاً مع ما توليه الدولة المصرية للاستدامة في جميع المجالات ومنها مجالات الأعمال كالموارد البشرية، خاصة وان الطريقة التي تدير بها المنظمات موظفيها لها تأثير كبير على البيئة، ونتيجة لذلك فأن المزيد من الشركات تتبنى ممارسات الموارد البشرية "الخضراء" التي تعطي الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة ان لجنة المناقشة والتحكيم ضمت كلاً من الدكتور محمد نمر علي مشرفاً ورئيساً، والدكتور احمد علي حسين مشرفاً وعضواً، الدكتور عادل ريان نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب السابق عضواً، والدكتورة نسمه حشمت أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة بجامعة اسيوط عضواً.

وفي ختام المناقشة، منحت لجنة الحكم والمناقشة الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.