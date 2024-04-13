ضبط 15 طن أسمدة زراعية فاسدة بالبحيرة قبل طرحها بالاسواق

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادى النطرون أسفرت عن ضبط 15طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الزراعى داخل أحد المخازن قبل تداولها بالأسواق .

كما تم شن عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية وحوش عيسى ومدينة النوبارية، وأسفرت عن ضبط 27 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و9 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة لضبط مخبزين تصرفا فى كميات من الدقيق المدعم و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تحرير 17 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين. وفى مراكز كفر الدوار و كوم حمادة و الرحمانية تم ضبط ١٠مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٣ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى

وتم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٦ محاضر لعدن نظافة أدوات العجين ولعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفي حملات مماثلة بمركزى المحمودية ودمنهور تم ضبط ٩ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ١٢٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين بدر و إيتاى البارود من ضبط مخبز قام بتجميع ٣٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ١١٧ شيكارة دقيق بلدى و٨ مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن و٣ مخابز لإنتاجهم خبر غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف.