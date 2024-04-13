دراسة جديدة تكشف تأثير متلازمة التعب المزمن على الجسم

أظهرت دراسة جديدة أن التعب المزمن لا ينبغي اعتباره اضطرابا نفسيا جسديا، لأنه حالة أكثر خطورة بكثير، وخلص باحثون من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إلى أن سبب متلازمة التعب المزمن ليس أمراضا نفسية جسدية، بل تغيرات بيولوجية مختلفة تحدث في الجسم وجاء ذلك في صحيفة إيفيننج موسكو نقلا عن منشور في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز.

وتتميز متلازمة التعب المزمن بالتعب المرضي وعدم القدرة على التعامل مع العمل البدني أو الفكري بالإضافة إلى ذلك، يحدث صداع غير مبرر وآلام في المفاصل واضطرابات في النوم، عادة، ارتبط تطور مثل هذه المتلازمة بالمشاكل التي تؤثر على المجال النفسي والعاطفي، مثل التوتر والاكتئاب والإرهاق والكميات المفرطة من الأخبار الواردة، ولكن دراسة جديدة اكتشفت علامات بيولوجية مرتبطة بهذه الحالة.

تشير المقالة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن لديهم معدل ضربات قلب أعلى أثناء الراحة، بالإضافة إلى استجابة مناعية طويلة وقوية بشكل مفرط تستنزف الخلايا التائية وبكتيريا الأمعاء الأقل تنوعًا.

ويعتقد العلماء أن التغيرات التي وجدوها في الجهاز المناعي والأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من التعب المزمن لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي، ونتيجة لهذا التأثير، ينخفض تركيز الكاتيكولامينات، وهي المواد التي تنظم عمل الجهاز العصبي أثناء الحركة، ويترتب على ذلك ظهور أعراض خلل وظيفية يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من التعب غير الطبيعي.

وهكذا يؤكد العلماء أن متلازمة التعب المزمن يمكن أن تحدث كمرض جهازي يؤثر على عدد من الأعضاء.

بشكل عام، نظهر أن متلازمة التعب المزمن تتجلى بوضوح من الناحية البيولوجية، وتؤثر على أعضاء متعددة، وهذا مرض جهازي وقال المؤلف المشارك في المشروع، طبيب الأعصاب أفيندرا ناث، إن الأشخاص الذين يعيشون معه يستحقون أن تؤخذ تجربتهم على محمل الجد.

ما هي متلازمة التعب المزمن؟

متلازمة التعب المزمن تُسبب إحساسًا بالتعب بشكل مستمر لدرجة تمنع من القيام بالمهمات اليومية العادية، هنالك أعراض إضافية أخرى لكن الإعياء الحاد المستمر لستة أشهر على الأقل هو العَرَض الأساسي لمتلازمة التعب المزمن.

يتحسن الوضع خلال سنة أو اثنتين لدى كثير من الأشخاص المصابين بمتلازمة التعب المزمن، إذ لا تُعاود الظهور مجدّدًا، بينما يُعاني آخرون من التعب الحاد ومن أعراض أخرى على امتداد سنوات عديدة.