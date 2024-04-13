بطلة العالم في الوثب الثلاثي تعلن غيابها عن العاب باريس الاوليمبية

بسبب الإصابة بقطع في وتر اخيليس أعلنت ايلينار روخاس صاحبة الميدالية الذهبية في العاب طوكيو الاوليمبية في مسابقة الوثب الثلاثي للسيدات انها لن تستطيع الدفاع عن لقبها في الالعاب الاوليمبية المقبلة في باريس الصيف المقبل .

وكانت الفنزويلية ايلينار روخاس قد أصيبت بقطع في وتر اخيلس خلال التدريبات التي تجريها في اسبانيا استعدادا للمشاركة في الالعاب الاوليمبية المقبلة في باريس واجرت على الفور عملية جراحية ستبعدها عن ممارسة الرياضة لأكثر من ستة أشهر.

وتعد ايلينار روخاس هي المرشح الاول للفوز بالميدالية الذهبية في العاب باريس الاوليمبية فهي بطلة العالم خمس مرات وعاملة الرقم العابمي لمسابقة الوثب الثلاثي حيث سجلت ١٥.٦٧ متر خلال العاب طوكيو الاوليمبية وحققت به الميدالية الذهبية .

وعقب إجراء العملية الجراحية كتبت ايلينار روخاس على صفحتها على الفيسبوك : للأسف لن استطيع الدفاع عن لقبي في باريس . تحطم قلبي بسبب هذا الغياب عن اهم حدث رياضي على سطح الأرض. استسلمت لقرار الفريق الطبي بإجراء الجراحة وعلى الان التعافي بشكل سريه والعودة من جديد إلى الملاعب لنعود سويا لتحقيق الانتصارات وحصد الميداليات . اعدكم بالعودة أقوى مما كنت .