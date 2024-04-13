ندوات توعوية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ،تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ووفقا لتوجيهاته للإهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم .

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، جهود المديرية على مدار شهر مارس الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة تمكين الشباب بين دورات تدريبية ، لتعليم بعض المهارات منها ، ("علمني حرفة" دورة تفصيل وخياطة – طور وغير ـ "مشوارى" لتنمية المهارات)، واستكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة) ، وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة ، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية بمراكز ، ملوي ، والمنيا ، وديرمواس .

وأضاف "عكاشة" أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب ، شملت تنفيذ برنامج ( معسكرات "حياة كريمة" - ندوة عن عيد الأم وانتصارات العاشر من رمضان من خلال مشروع "ريحانة"- المشاركة في رواق الأزهر للطفل والأسرة) ، فيما نفذت إدارة تنمية الشباب أمسيات رمضانية ، وندوات دينية عن فضل الشهر الكريم ، وليلة القدر ، وندوة عن التوعية بتصحيح المفاهيم الخاطئة ، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية عن إدارة الأزمات والكوارث.

هذا وقد قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية بمركز الفنون، لتعليم بعض المهارات في مجالات ( الفن التشكيلي ـ الفن الشعبي ـ الموسيقى والكورال ـ تعليم الخط العربى)، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول (كيفية مجابهة المخدرات ـ الارهاب الفكري وأثره على الأمن القومي).

حيث نفذت أن إدارة تنمية النشء بالمديرية ، العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء ، والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها، ( ندوة توعية حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان تحت شعار” تقدر من غيرها”ـ رواق الأزهر للطفل والأسرة ـ قوافل ثقافية وفنية بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل ـ المشاركة في تنفيذ البرنامج القيادي لتدريب الفتيات “ريحانة “ـ المشروع القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار” سفراء ضد الفساد.

كما تم تنفيذ ورشة عمل عن تنمية مهارة التواصل الفعال ، لدي الجوالين والجوالات بالمنيا ، ضمن خطة عمل الإدارة بهدف ثقل مهارات الجوالة بالعديد من المهارات والتدريبات المتخصصة ، وحاضر الورشة الدكتور احمد سيد التلاوي استاذ علم النفس بكلية الأداب جامعة المنيا ، وتناولت ورشة العمل العديد من مهارات التواصل، واهمها الإتصال الجيد ، اتخاذ القرار ،القيادة الفعالة ، واقيمت الدورة بقاعة المديرية وبحضور مايزيد عن ٥٠ جوال وجوالة من كافة الشعب.