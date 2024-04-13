تحصين 160 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، تنفيذ اعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً محافظ المنيا ، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين ، بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، للوقاية من أمراض الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه ، استعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جهود المديرية فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والتسمم الدموى ، في الفترة من ١٩ مارس الماضي وحتى الأسبوع الماضي من شهر إبريل، حيث تم تحصين ( ١٦٠٠٠٠) رأس ماشية ، وترقيم وتسجيل (٢٧٨٩) رأس ماشية ،عن طريق (١٢٠ ) لجنة فرعية و(٤ لجان) مركزية.

فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، وتم عقد (٨٥) ندوة وجولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف ، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها ، أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم ، لتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً ، بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم ، بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين ، بما يحقق أهداف الحملة القومية ، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اعلن بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع إبتداءا من 19 مارس الجارى على مستوى كافة قرى ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، حفاظا على الثروة الحيوانية.

ووجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة ، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ، ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، وكذلك مديرية الطب البيطرى ، بتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، سواء من خلال القوافل المتنقلة ، أو الوحدات البيطرية الثابتة ، على مستوى المراكز ، مناشدًا المربين وأصحاب رؤوس الماشية ، تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.

من جانبه ، أكد الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جاهزية 110 وحدات بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة ، لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة ، من خلال اللجان البيطرية اليومية الثابتة والمتحركة المجهزة باللقاحات اللازمة ، بالإضافة ، إلى لجان التأمين والترقيم ، وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.