ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإضرام النيران داخل شقة عامل بسبب خلافات سابقة بينهم بالواحات البحرية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بسؤال مالك الشقة اتهم عاطلين بإضرام النيران في الشقة ملكه بسبب خلافات سابقة بينهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر لقى عامل مصرعه، وأصيب شقيقه في مشاجرة بينهما وبين 3 أشقاء آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول " شقيقان"، وطرف ثان 3 أشقاء، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، ما أسفر عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت أمرت النيابة العامة في مركز بلبيس، بحبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بسبب مشاجرة بينهم على أولوية المرور بالطريق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد.ع" مقيم قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام وقعت بينه وبين كل من "أحمد.ع" 18 سنة، عاطل و"حمودة.ع" 18 سنة، مشادة أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وتطور الخلاف إلى مشاجرة قاما على أثرها المُعتديان بضرب المجني عليه بسلاح أبيض مطواة مما أسفر عن وفاة المجنى عليه، ولاذ المتهمان بالفرار.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهمان وبحوزتهما السلاح المستخدم فى الواقعة والدراجة النارية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6632 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2024، وتم إحالتهما للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.