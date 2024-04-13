أسبوعين إجازة.. مواعيد العطلات الرسمية المتبقية في 2024

الإجازة الرسمية، مواعيد الأعياد والمناسبات الوطنية، إجازة عيد الأضحى، كلمات يبحث بها المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنتهي اليوم طبقًا لقرار مجلس الوزارء، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة العيد تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل حتى اليوم الأحد الموافق 13 إبريل.

وتنطبق قرارات الحكومة بالإجازات الرسمية على العاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، كما تعلن وزارة العمل من ناحيتها مواعيد الإجازات الرسمية بالقطاع الخاص والتي تتوافق غالبًا مع قرارات مجلس الوزراء، مع مراعاة حاجة العمل.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية، ومواعيد الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في 2024.

الإجازات المتبقية في 2024

إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

إجازة أعياد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

إجازة وقفة عرفات: يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة، و 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة، و 16 يونيو 2024 ومن المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو 2024.

إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، وتوافق ثالث أيام عيد الأضحى.

إجازة ثورة 30 يونيو 2013: يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو:- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوى الشريف: يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

إجازة انتصارات أكتوبر:- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

تعليقات رواد السوشيال ميديا على انتهاء إجازة عيد الفطر

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" موجه من التعليقات والمنشورات الكوميدية بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يعشق المصريين الإجازات الرسمية وفترات الراحة من العمل، وتصدرت جملة "الاجازة خلصت" البحث على موقع "فيسبوك" مع نشر صور وفيديوهات من الأفلام.