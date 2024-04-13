الأشعة السينية تساهم في تطور مرض سرطان الغدة الدرقية

لفت الطبيب الشهير ألكسندر مياسنيكوف إلى خطورة إجراء التصوير الشعاعي للغدة الدرقية، حيث أن الإشعاع بالأشعة السينية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وقال في برنامجه على قناة روسيا 1 التلفزيونية إن الغدة الدرقية حساسة للغاية.

وأضاف الأخصائي أنه بسبب خطر الأشعة السينية على وجه التحديد، يتم تزويد المرضى بمآزر واقية عند إجراء الأشعة السينية.

وأشار ألكسندر مياسنيكوف أيضًا إلى أنه في ظروف التهديد بحدوث انفجار نووي، يعد الوصول إلى اليود أمرًا مهمًا، وأكد الطبيب أن وجود كمية كافية من اليود هو عامل له تأثير خطير على حالة الغدة الدرقية.

أعراض سرطان الغدة الدرقية

من التغيرات الجسدية التي يجب عليك بالتأكيد مراجعة الطبيب بشأنها هو ظهور كتلة في الجزء السفلي الأمامي من الرقبة وعادةً ما يكون الورم صلبًا، ويتضخم تدريجيًا مع مرور الوقت، ولا يسبب الألم.

ومع نمو الورم، قد تظهر علامات مثل تورم الرقبة وتغيرات الصوت وصعوبة البلع، وإذا أصبح التكوين في الغدة كبيرًا وبدأ في التأثير على القصبة الهوائية، يحدث ضيق في التنفس. من الأعراض التحذيرية الأخرى السعال الذي لا يمكن تفسيره بالبرد والذي لا يختفي لفترة طويلة.

مع تطور سرطان الغدة الدرقية، يحدث تغيير في التوازن الهرموني، مما قد يعطل العمليات الطبيعية للجسم ويؤثر على عمل الجهاز الهضمي ويصبح براز الشخص أكثر ليونة، ويظهر الإسهال المنتظم وإذا أصبح مستمرًا وتمت ملاحظته مع أعراض مزعجة أخرى وفقدان الوزن، فأنت بحاجة لزيارة الطبيب.

ما هو سرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية هو ورم خلايا يبدأ في الغدة الدرقية، والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق، تحت تفاحة آدم مباشرة وتُفرِز الغدة الدرقية هرمونات لتنظيم سرعة القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، والوزن.

وقد لا يتسبب سرطان الغدة الدرقية في ظهور أي أعراض في البداية ولكن مع نموِّه، يتسبب في ظهور مؤشرات وأعراض، مثل حدوث تورم في العنق وتغيرات في الصوت وصعوبة في البلع.

توجد أنواع عديدة من سرطان الغدة الدرقية وتنمو معظم الأنواع ببطء، إلا أن بعض الأنواع قد يكون شرسًا للغاية. ويمكن التعافي من معظم سرطانات الغدة الدرقية بالعلاج.