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سرايا القدس تنشر مشاهد لحظة قنص جندي إسرائيلي في خانيونس
السبت 13 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تنشر مشاهد لحظة قنص جندي إسرائيلي في خانيونس

لحظة قنص جندي إسرائيلي
لحظة قنص جندي إسرائيلي

نشرت سرايا القدس عبر حسابها، مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني خلال تقدم العدو في محاور خانيونس.

وظهر في الفيديو أحد رجال المقاومة الفلسطينية يقنص جندي ببندقية من أحد النوافذ ويوقعه صريعا بعد إصابته بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويستات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.  ‏

 

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 13-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.  ‏

 

 

 

في وقت سابق، قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، في بيان، إنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية من طراز سكاي لارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

من ناحية أخرى، استشهد فلسطينيان من بلدة بيت حانون، فجر اليوم السبت، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ190. 

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