تفاصيل لقاء بطريرك الكاثوليك ووفد مجلس الأساقفة الفرنسي.. شاهد

التقى نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة، اليوم الأحد، وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون في مصر الجديدة.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعدد من المسؤولين، والأخوات الراهبات، وأعضاء الدار، حيث تعرف السادة الحضور على تاريخ تأسيس دار سيدة السلام، وجميع الخدمات، والأنشطة التي يقدمها للمجتمع.

استهل بطريرك الأقباط اللقاء بتقديم الترحيب للوفد الفرنسي، متمنيًا لهم زيارة موفقة، كما عبر أساقفة الكنيسة الكاثوليكية عن تقديرهم للكنيسة بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، وتقدموا بالشكر لحفاوة الاستقبال، وللدور الفعال للكنيسة في المجتمع المصري، على كافة الأصعدة.

وأبدى الوفد تقديرهم لخدمات الدار، خاصة وإنه يخدم أبناء وبنات ذوي الهمم، الذين عرضوا على الوفد الفرنسي بعض أعمالهم، ومنتجاتهم، مقدمين لهم الهدايا التذكارية.

جاء اللقاء ضمن برنامج وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك الفرنسي لزيارة مصر، في الفترة من التاسع، وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تتضمن زيارة عدد من الكنائس، والأديرة، والمؤسسات الكاثوليكية بمصر.