حملات تفتيشية مفاجئة على المطاعم والمحلات التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والصحية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت ادارة تموين الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مدير الادارة، وسعيد عيد رئيس الرقابة التجارية، وعبير السمرا رئيس مكتب تموين أول، بالاشتراك مع حملة من مديريتي الطب البيطري والصحة ورئاسة حي اول الزقازيق، حيث قامت الحملة بالمرور على أحد المطاعم وأسفرت تلك الحملة عن تحرير محضر رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح اول الزقازيق ضد المدير المسؤول للمطعم لحيازته واستخدامه اجزاء دواجن مجمده مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها وتم التحفظ على كميه قدرها 42 كيلو جرام ، كما تم ضبط 10 كيلو جرام دجاج مجمد و 2 كيلو جرام جمبري مجمد و 2 كيلو جرام توابل داخل احد المطاعم المخالفة وتم إعدامها.

وفي سياق متصل، قامت حملة من الرقابة التموينية بالإدارة بتحرير تقارير مخالفة ضد أحد المخابز لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن..

وقامت الحملة بتحرير محضر رقم ٥١٤٥ لسنة٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد أحد أصحاب المحال التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار، وتحرير محضر رقم ٥١٤٦ لسنة ٢٠٢٤جنح ثان الزقازيق ضد احد أصحاب محال العطارة لعدم وجود شهادة صحية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس لفحص شكاوى المواطنين والوقوف على مدى إلتزام اصحاب الانشطة والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التموينية بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات ضد التجار لقيامهم بحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين وبيعها بأزيد من السعر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وجاءت بياناتها كالتالي ( 500 كجم سكر سايب مبادرة وكذا عدد 250 كجم سكر معبأ تم تهريبهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع و 275 لتر زيت لعدم الاحتفاظ بفواتير بيع ضريبية وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية الإستراتيجية و650 علبة سجاير محلية وأجنبية.

كما شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس محمود درويش، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حملة علي المصانع للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وتمكنت الحملة من تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

· تحرير محضر رقم (٢٥١٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد/ المدير المسئول لمصنع الحلويات والمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو زيت و٥٠٠ كيلو جرام سكر.

· تحرير محضر رقم (٢٥١٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد / المدير المسئول لمصنع مختص بالمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان لحيازته سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٥ طن سمسم خام.

· تحرير محضر رقم (٩٣٥) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/صاحب سوبر ماركت بشارع سعد زغلول ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع في المحل أثناء التفتيش.

كما قامت الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وبمشاركة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية، ومجدي فرج ومصطفى الشحات وأبو طالب صلاح الدين، بالإشتراك مع حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر مدير الإدارة، ومصطفي بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشرمن رمضان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين في مجال السلع الإستراتيجية وتم التحفظ على 20 طن من المواد الغذائيه الإستراتيجية (سكر وزيت وأرز ومكرونة وفول ) عبارة عن 11طن و225 كجم أرز و 2 طن و 460 كجم زيت طعام.

وتم ضبط طن و 747 كجم سكر معبأ غير مدون عليه السعر، و2 طن مكرونة و2 طن و500 كجم فول معبأ جميعها داخل مخازن غير معلن عنها .

وقد قامت الحملة بتحرير محضر جنح ضد مسؤل تعبئة السكر بفرع شركة جملة العاشر من رمضان لتعبئته سكر ناقص الوزن وتم مصادرة المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.