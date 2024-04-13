هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كولن بالدوري الالماني

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الأساسي لمواجهة كولن عصر اليوم، السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني.

إقرأ أيضًا..

ويخوض البافاري اللقاء بتشكيل مكون من..





تشكيل بايرن ميونخ

في حراسة المرمي: أولرايش

خط الدفاع: جيريرو، إيريك داير، تيل ، مزراوى

خط الوسط: ماتياس دي ليخت، تيل، مولر، جوشوا كيميتش

خط الهجوم: كومان، بافلوفيتش، هاري كين

وكان بايرن ميونخ تعادل مع أرسنال الإنجليزي، بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

