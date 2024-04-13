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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كولن بالدوري الالماني

هاري كين
هاري كين

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الأساسي لمواجهة  كولن عصر اليوم، السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني. 

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تشكيل بايرن ميونخ 

 

في حراسة المرمي: أولرايش

خط الدفاع: جيريرو، إيريك داير، تيل ، مزراوى

خط الوسط: ماتياس دي ليخت، تيل، مولر، جوشوا كيميتش

خط الهجوم: كومان، بافلوفيتش، هاري كين

وكان بايرن ميونخ تعادل مع أرسنال الإنجليزي، بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
 

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