اليوم.. بايرن ميونخ في مهمة صعبة أمام كولن في الدوري الألماني

يتقابل فريق بايرن ميونخ الألمانى، مع ضيفه كولن فى المواجهة المقرر إقامتها فى الثالثة والنصف من عصر اليوم، السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني.



ويخوض البافارى مواجهة الليلة وهو يملك فى رصيده 60 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يحتل كولن المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة، حيث يحتاج الأخير لحصد 3 نقاط أو تعثر منافسه من أجل التتويج بلقب البوندزليجا رسميا للمرة الأولى فى تاريخه.

وتعرض بايرن ميونخ للخسارة مؤخرا أمام هايدنهايم 2-3 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الألماني الموسم الجاري على ملعب "فويت أرينا".

وكان بايرن ميونخ تعادل مع أرسنال الإنجليزي، بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا