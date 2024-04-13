وزارة الداخلية توزع كحك العيد على المسنين والأيتام (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريرًا يرصد أحداث أمس وأهمها توزيع وزارة الداخلية كحك العيد على المسنين والأيتام والمواطنين.

جدير بالذكر أن الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، صرحت اليوم بأن حديقة الحيوان بالإسكندرية تعد الثانية على مستوى مصر بعد نظيرتها بالجيزة التي جرى إغلاقها بهدف التجديد، مشيرة إلى تزايد زائريها للغاية خاصة أصحاب رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة للإسكندرية.

11 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية

وأضافت «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم استقبال حوالي 11 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، والمعروف في الأعياد أن الزيارات تكون أسرية وعائلية، لافتة إلى استقبال الحديقة في اليوم الثاني 34 ألف زائر، أما اليوم الثالث شهدت الحديقة 39 ألف زائر، أي ما يعادل 84 ألف زائر في ثلاثة أيام العيد.

توافد الزوار على حديقة الحيوان بالإسكندرية

وتابعت، أن توافد الزوار على حديقة الحيوان بالإسكندرية خلال شهر رمضان يكون ضعيف للغاية بسبب الصيام، لذلك يتم استغلال الشهر المبارك في إقامة عمليات الصيانة والتطوير فضلا عن إجراء عمليات نقل للحيوانات الجديدة، وهذا الأمر يخضع تحت منظومة تابعة لوزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن الدكتورة هبة أحمد، مدير عام حديقة الحيوان في بني سويف، قالت أمس أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا جدا وقد أقبل عليها حوالي 10 آلاف زائر، مؤكدًة أن الحديقة شهدت مصادر للسعادة والبهجة وتم افتتاح أماكن كثيرة واحتوت الحديقة على حيوانات كثيرة.

وأضافت “أحمد” خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج “صباح الخير يا مصر ”المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن هناك منطقة للألعاب المائية واللعب مع الحيوانات الأليفة مباشرة.

منطقة الألعاب المائية

وواصلت: “هناك منطقة جديدة يتم افتتاحها وبها حديقة مفتوحة والتي تهتم بالعب الأطفال مع الحيوانات الأليفة مباشرة ويتم التصوير معهم وإعطائهم للطعام مباشرة، كما احتوت على منطقة الألعاب المائية وكانت هذه المرة الأولى لافتتاحها، إضافة إلى دخول حيوانات بشكل أكبر”.

6200 مواطن يحتفلون بعيد الفطر المبارك في حديقة الحيوان بالزقازيق

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالزقازيق، استقبال الزائرين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، وسط أجواء احتفالية للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الفطر 2024 نحو 2000 زائر، وفي اليوم الثاني استقبلت 4200 من مختلف المراكز والمدن، ليصل إجمالي ما تم استقباله لـ 6200 زائر للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وأوضح مدير عام الحديقة أن مواعيد تبدأ العمل تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة.