سكرتير بنى سويف يتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الأجرة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التنفيذيين بمتابعة مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأجرى اللواء حازم عزت السكرتير العام، جولة تفقدية بمواقف سيارات الأجرة، لمتابعة انتظام الخدمة خلال أجازة العيد، والتزام السائقين بتعريفة المواصلات المعتمدة، ومواجهة كافة المخالفات في هذا الشأن، حيث رافقه خلال الجولة هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، و طارق حسن على مدير مشروع المواقف وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشملت الجولة زيارة موقف بني سويف - الوسطى بالقرب من ميدان العبور، وموقف محي الدين، حيث تفقد السكرتير العام الحالة العامة بالمواقف، واستوقف عدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومدى توافر السيارات، مؤكدا لهم أنه يجب عليهم أن يشاركوا في رصد المخالفات والإبلاغ عن السيارات المخالفة، حيث أنهم عنصر أساسي في الحل.

وتفقد السكرتير العام، السيارات المتواجدة بموقف سيارات الواسطى بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر ملصقات الأجرة الجديدة، موجها مدير المواقف بتحرير محاضر مخالفات للسيارات التي تم توزيع ملصقات لها ولم يتم تركيبه أو تم نزعه مرة أخرى، مشددا على ضرورة وضع الملصقات الأجرة على كل السيارات، ومشددا على ضرورة إعادة وضع البانر الخاص بالأجرة الجديدة على موقف بني سويف- الواسطى، مستفسرا من مسؤولي الموقف عن سبب عدم تواجده بالموقف، حيث أكدوا أنه تم نزعه في أجازة العيد وجاري اعادة طبعه وتركيبه مرة أخرى.

ووجه السكرتير العام، بعمل حصر شامل للسيارات التي لا تلتزم بوضع ملصق الأجرة الجديدة على مستوى كافة المواقف، لاسيما موقف محي الدين ومواقف المراكز، مشددا على طباعة العدد الكافي وتوزيعه على كافة السيارات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكد من وضعها في الأماكن الصحيحة بالسيارات، وكذا ضرورة اتخاذ مايلزم لضمان بقاء البانرات العامة بالمواقف المدون عليها تعريفة الأجرة، مع أهمية تواجدها في أماكن واضحة لجمهور المواطنين، ووضع أرقام الشكاوى عليها.

وحرص السكرتير العام، على الإنتظار داخل موقف محي الدين حتى توفير سيارات لبعض الخطوط التي تشهد اقبالا متزايدا عليها خلال أجازة العيد، وذلك تزامنا مع عودة المواطنين إلى محافظتهم بعد زيارتهم لأقاربهم داخل المحافظة.

وتابع الحلول المنفذة من خلال مسؤولي الموقف لمنع التكدس وتيسير الخدمة على المواطنين، والتأكيد على التزام السائقين بالأجرة المعتمدة وخطوط السير المقررة.

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