وزير الخارجية البريطاني: التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد

ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية البريطاني أكد أن التصعيد بالمنطقة ليس في مصلحة أحد.

وأكد “وزير الخارجية البريطاني” أنه تم البحث مع جانتس المخاوف المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل.

وزير الخارجية الإيرانى: سنحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قال في وقت سابق أننا سنحاسب إسرائيل على جرائمها وستلقى الرد المناسب، وطهران تعتبر أمن سوريا من أمن إيران.

وزير الخارجية الإيراني

وأشار وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره السوري، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة عليها تحمل مسئولية القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لإسرائيل

وأضاف "اللهيان"، أن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق وعليها أن تتحمل المسئولية كاملة.

ونوه، أننا نواصل جهودنا الحثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف جرائم الحرب في الضفة الغربية، وإرسال المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا رفض بلاده للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.