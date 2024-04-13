سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت رابع أيام العيد

أسعار الحديد والاسمنت.. واصلت أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية ومن أرض المصنع، بالتزامن مع الاحتفال بـ رابع أيام عيد الفطر المبارك، استقرارها، داخل السوق المحلية، ويأتي ذلك بعدما سجل سواق مواد البناء خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا خاصة حديد عز والذي سجل صعودا الأسبوع الماضي بقيمة 130 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية وارض المصنع، حرصًا منها على الوقوف ورصد أخر التطورات والمستجدات التي تطرأ على ساحة مواد البناء وجميع السلع، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار الاسمنت اليوم السبت رابع أيام العيد بالأسواق المحلية وارض المصنع

– سعر طن الإسمنت الرمادي يسجل حوالي 2272 جنيه.

– سعر أسمنت السويدي اليوم السبت والذي بلغ نحو 2160 جنيه.

– سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم السبت وسجل نحو 1970 جنيه.

– سعر أسمنت وادي النيل اليوم السبت والذي سجل نحو 1970 جنيه.

– سعر الإسمنت العسكري يسجل حوالي 1960 جنيها للطن.

أسعار الحديد اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر في الأسواق المحلية

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 45353 جنيها للطن.

- سجل سعر طن حديد عز اليوم وفقا للتحديثات الرسمية 46716 جنيها.

- استقر سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 2272 جنيها.

سجل سعر طن حديد عز اليوم في أرض المصنع قيمة 40700 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الجارحي 43600 جنيه، فيما جاء سعر طن حديد المراكبي 43 ألف جنيه وسجل سعر طن حديد العشري 42 ألف جنيه، كما سجل سعر طن حديد المصريين 45 ألف جنيه، فيما سجل سعر طن حديد التسليح السويس للصلب أرض المصنع قيمة 41500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد بشاي أرض المصنع قيمة عند 40700 جنيه .

ويلاحظ أن قيمة سعر الحديد للمستهلك تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة سكنية لأخرى، ويتم عن طريق إضافة مبلغ بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع.