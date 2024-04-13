أخر تطورات سعر الحديد صباح اليوم السبت داخل المصانع

أسعار حديد التسليح.. واصلت أسعار حديد التسليح خلال الفترة الصباحية اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الرابع لعيد الفطر المبارك، استقرارها، داخل السوق المحلية، ويأتي ذلك بعدما سجل سوق مواد البناء خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا خاصة حديد عز والذي سجل صعودا الأسبوع الماضي بقيمة 130 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت رابع أيام العيد من ارض المصنع وللمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية الاقتصادية بصورة لحظية، لاسيما أسعار الحديد ومواد البناء التي تشغل الراي العام بعد ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقراره، ونقدم سعر الحديد والأسمنت وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر حديد التسليح اليوم السبت في الاسواق وارض المصنع

- وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم السبت نحو 45353 جنيها للطن.

- بينما سجل سعر طن حديد عز اليوم وفقا للتحديثات الرسمية اليوم السبت نحو 46716 جنيها.

-كما استقر سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم السبت ليسجل نحو 2272 جنيها.

-وسجل سعر طن حديد عز اليوم السبت في أرض المصنع قيمة 40700 جنيه.

-بينما سجل سعر طن حديد الجارحي اليوم السبت 43600 جنيه.

- فيما جاء سعر طن حديد المراكبي اليوم السبت ليسجل نحو 43 ألف جنيه.

-وسجل سعر طن حديد العشري اليوم السبت نحو 42 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن حديد المصريين 45 ألف جنيه.

فيما سجل سعر طن حديد التسليح السويس للصلب أرض المصنع قيمة 41500 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد بشاي أرض المصنع قيمة عند 40700 جنيه .

ويلاحظ أن قيمة سعر الحديد للمستهلك تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة سكنية لأخرى، ويتم عن طريق إضافة مبلغ بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 13-4-2024 في الأسواق المحلية

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.